Правительство Великобритании обучило 37 тысяч украинских военных с 2014 года

Лондон, , 12:32 — REGNUM Великобритания с 2014 года обучила 37 тысяч военных Вооружённых сил Украины (ВСУ), сообщила 15 мая канцелярия британского премьер-министра.

Риши Сунак Иван Шилов © ИА REGNUM

«Великобритания обучила 15 000 украинских военнослужащих в дополнение к 22 000, обученных на Украине в период с 2014 по 2022 год в рамках операции «Орбиталь», — говорится в документе.

Кроме того, Лондон предоставил Киеву военную поддержку на сумму 3,2 миллиарда фунтов стерлингов. Эта поддержка больше, чем у любой другой страны, кроме США. Так, в 2023 году Великобритания предоставила ВСУ военную технику, включая эскадрилью танков Challenger 2, самоходные орудия, сотни бронированных машин и ракеты, включая Starstreak и Storm Shadow.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале премьер-министр страны Риши Сунак объявил о разработке новой программы обучения украинских пилотов. Программа призвана поддержать усилия Украины по созданию новых военно-воздушных сил с использованием самолетов F16. Британская сторона намерена летом приступить к обучению пилотов ВСУ.

Также в заявлении, опубликованном в преддверии встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским, премьер-министр пообещал поставку Киеву нового пакета военной помощи, в том числе беспилотников большого радиуса действия и зенитных ракетных комплексов.