Дюссельдорф, Германия, 15 мая, 2023, 12:43 — ИА Регнум. Дагестанский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Абусупьян Магомедов в понедельник, 15 мая, сравнил свою жизнь в России и Германии. Родившийся в России спортсмен переехал в Дюссельдорф ещё в школьном возрасте и теперь представляет в боях ФРГ.

Иван Шилов ИА REGNUM Германия

Как поделился Магомедов, для себя главной проблемой он считает высокую бюрократизацию всего, что происходит в Германии. Он отметил, что немцам не важно, кто перед ними и есть ли у него какие-то важные связи, всё работает исключительно по бумагам. Документы, которые он заполнял, Магомедов измерил килограммами.

«Здесь какие бы связи у тебя ни были, каким бы тигром ты ни был, ты должен по их плану двигаться. Я уже четыре раза переехал, каждые два-три года переезжаю, и постоянно по 50–60 килограммов бумаги выкидываю», — процитировал бойца «Спорт-Экспресс».

Спортсмен отметил, что даже на бытовом уровне немцы «любят бумагу» и способны «даже просто рекламой закидать» на несколько килограммов в месяц.

Магомедов дебютировал в UFC в 2022 году, уверенно нокаутировав американца Дастина Штольцфуса в первом раунде боя. В июле этого года дагестанцу предстоит разделить октагон с Шоном Стриклендом в главном бою на турнире в Лас-Вегасе.