Москва, 15 мая, 2023, 12:40 — ИА Регнум. Служба безопасности Сбербанка предотвратила фишинговую атаку в виде рассылки писем, выполненных как мобилизационные предписания, на сотрудников предприятия. Об этом 15 мая сообщила пресс-служба банка.

Иван Шилов ИА REGNUM Сбербанк

«Системы банка не допустили попадания сотрудникам электронных писем, где их срочно приглашали в военкомат для «уточнения персональных данных». В рассылке содержался вредоносный файл (вирус)», — говорится в сообщении.

По данным службы безопасности, в случае открытия файла на компьютере банка могла возникнуть угроза заражения всей IT-инфраструктуры организации.

В банке также предупредили, что мошенники в последнее время снова начали рассылать вредоносные файлы якобы от военкоматов на фоне указа о призыве военнослужащих запаса на военные сборы в этом году. Это может коснуться частных компаний и физических лиц. Россиянам напомнили, что военкоматы не отправляют повестки или другие официальные уведомления по электронной почте.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе мошенники предприняли массовую фишинговую атаку для хищения аккаунтов Telegram жителей России. Злоумышленники рассылали фейковые списки якобы подлежащих мобилизации. Пользователям предлагали проверить, есть ли они в списке, переправляли на сайт, где выманивали данные для входа в мессенджер.

В октябре 2022 года на портале Госуслуг создали новый раздел, посвящённый правилам кибербезопасности. Цели создания — акцентирование внимания на вопросах безопасности, а также привитие гражданам навыков безопасного поведения в интернете.