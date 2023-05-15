Мэр Донецка Кулемзин сообщил о сбитой силами ПВО над стадионом «Донбасс Арена» ракете

Донецк, , 12:18 — REGNUM Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили в небе над стадионом «Донбасс Арена» ракету. Об этом 15 мая сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин в своём Telegram-канале.

«Донбасс Арена» в Донецке. Россия Александр Погожев © ИА REGNUM

«Над стадионом «Донбасс Арена» сработали силы ПВО. Предположительно, части сбитой ракеты упали на стадион и близлежащую территорию», — написал он.

Кулемзин добавил, что сейчас уточняются подробности произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее, 15 мая, сенатор от ЛНР Дарья Лантратова рассказала, что в административное здание бывшего авиационного училища штурманов в Луганске, ставшее целью обстрела со стороны ВСУ, попали две ракеты. В результате этого один из его этажей разрушен.