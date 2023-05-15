Анкара, 15 мая, 2023, 12:32 — ИА Регнум. Победа «Партии справедливости и развития» — партии действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана — на выборах в парламент означает, что даже если у главного соперника нынешнего президента, единого кандидата от оппозиции Кемаля Кылычдароглу и будет «призрачный шанс выиграть» президентские выборы, дальше парламент будет фактически саботировать его работу, сказала ИА REGNUM эксперт-востоковед Каринэ Геворгян.

Иван Шилов ИА REGNUM Кемаль Кылычдароглу

«Партия Реджепа Тайипа Эрдогана, чего я, признаюсь, не ожидала и что сейчас практически не обсуждают, выиграла выборы в парламент», — указала она.

Поэтому люди, которые могли бы проголосовать и за соперника Эрдогана — Кылычдароглу, с учётом всех факторов, включая нынешнее сложное для Турции положение, в первую очередь экономическое и финансовое, предпочтут «не менять коней на переправе», отмечает эксперт.

«Что касается Эрдогана, то у него более высокие шансы выиграть во втором туре президентских выборов через две недели», — считает собеседница ИА REGNUM.

Другой вопрос, как Эрдоган в случае переизбрания будет «разгребать» социальные и экономические проблемы, накопившиеся за последние годы его президентства, отмечает эксперт.

«Дело в не в том, что он плохой руководитель, и не потому что его команда некомпетентна. Никто в этом мире не совершенен. Но проблема в том, что трудно, практически невозможно разрешить проблемы и негде взять средства для того, чтобы фактически восстановить страну», — указывает Геворгян.

Поэтому, как полагает эксперт, сильно возрастают риски того, что Эрдоган, который все же не разрывает связей с западными державами (просто играя, в свою очередь, роль трудного партнера для Запада), будет проводить непростую внешнюю политику.

В первую очередь он будет пытаться исламистских боевиков, «которых он у себя привечал, бросить на разные «фронты», скорее всего, в Закавказье, что он уже делает, указала Геворгян.

14 мая в Турции прошли одновременно парламентские выборы и выборы президента (точнее, первый их тур, так как ни один из основных кандидатов не набрал необходимые 50% голосов).

Как сообщал турецкий Центризбирком, по итогам обработки 99% бюллетеней на выборах в парламент «Республиканский альянс», основу которого составляет «Партия справедливости и развития» Эрдогана, набирает более 49% голосов избирателей. Оппозиционный «Народный альянс» на базе Народно-республиканской партии Кемаля Кылычдароглу получает значительно меньше — 35%.

Что касается президентских выборов, то после обработки 100% бюллетеней в Турции действующий президент Эрдоган набрал 49,35% голосов. Кылычдароглу заручился поддержкой 44,99% избирателей. Ранее турецкий лидер заявил, что лидирует «с явным отрывом». Второй тур выборов президента состоится 28 мая.

Как ранее отмечало ИА REGNUM, президентские выборы отмечены активным соперничеством кандидатов (обвиняющих друг друга в поддержке со стороны внешних сил — России или Соединенных Штатов). Фоном для нынешней кампании стали серьезные экономические трудности — в первую очередь рост инфляции и цен, а также тяжелые последствия землетрясения. Оппозиция обвиняла президента и власть в целом в том, что эффективной помощи пострадавшим регионам помешала коррупция.