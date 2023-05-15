Владивосток, 15 мая, 2023, 12:16 — ИА Регнум. Во Владивостоке третьи сутки ищут пропавшую студентку Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). Перед исчезновением она сказала отцу, что её преследуют и хотят убить. Об этом 15 мая сообщил Telegram-канал 112.

DaBler Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ)

По информации источника, о пропаже первокурсницы Светланы Куулар из Тывы в полицию сообщила её сестра. Девушка рассказала, что Светлана жаловалась подруге, что за ней следят. Те же слова за пару часов до исчезновения студентка повторила отцу.

«В минувшую пятницу студентка вышла из университета в 15:00 и, предположительно, села в автобус», — говорится в сообщении.

Спустя четыре часа телефон девушки был переведён на голосовую почту. С тех пор пропавшая не выходила на связь.

Позже на набережной Владивостока нашли чемодан, но вещей Светланы в нём не оказалось.

Соседка по комнате рассказала, что девушка несколько месяцев вела себя странно, прогуляла почти весь семестр, сидела в комнате и выходила из дома только за продуктами. Она, со слов соседки, раскладывала карты таро, жаловалась на выгорание от учёбы и постоянно выдвигала разные версии, кто её преследует и зачем.

Светлану Куулар помогают искать полицейские и волонтёры. Предварительно, город она не покидала.

Как сообщало 2 мая ИА REGNUM, в Санкт-Петербурге нашли мёртвой пропавшую в декабре 2022 года 19-летнюю студентку Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ). Она училась на первом курсе факультета социологии. По данным поисковиков, девушка ушла 26 декабря в неизвестном направлении, когда была в Петергофе, потом перестала выходить на связь.