Анкара, 15 мая, 2023, 12:15 — ИА Регнум. По итогам обработки бюллетеней из 99% избирательных урн в Турции действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган набрал 49,35% голосов. Об этом сообщил глава Высшей избирательной комиссии Турции Ахмет Йенер.

Necati Savas/EPA/ТАСС Президентские выборы в Турции

«В целом по стране открыты 99,3% из более чем 192 тысяч урн, не открыты 27 урн. Что касается зарубежного голосования, открыты 84% урн, не открыты еще более полутора тысяч урн», — констатировал Йенер.

По данным, известным на 09:45, за Эрдогана проголосовало 49,4% избирателей, Кылычдароглу получил 44,96% голосов, Оган — 5,2%.

Эрдоган был уверен, что «дело закончится в первом туре». Однако ни один из кандидатов не набрал 50% голосов, в таком случае будет объявлен второй тур выборов президента Турции. Планируется, что повторное голосование состоится 28 мая.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 мая в Турции также проходили парламентские выборы. По предварительным итогам, после обработки 96% урн «Республиканский альянс» во главе с Партией справедливости и развития (ПСР) действующего президента Турции Тайипа Эрдогана набрала 49,74% голосов.