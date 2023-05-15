В ЛНР подтвердили информацию о применении ВСУ ракет Storm Shadow при ударе по Луганску

Луганск, , 12:15 — REGNUM Удар по Луганску Вооружённые силы Украины (ВСУ) нанесли двумя ракетами Storm Shadow, поставленными Киеву Великобританией. Эту информацию 15 мая подтвердило представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Ракеты Strom Shadow Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«15 мая 2023 года в 08:00 [совпадает с мск] вооруженные формирования Украины нанесли ракетный удар по Луганску (ЛНР) с применением двух крылатых ракет Storm Shadow», ― говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.

В результате обстрела повреждено остекление семи многоквартирных жилых домов, административное здание и два легковых автомобиля.

Как сообщало ИА REGNUM, удар, нанесённый украинскими военными по Луганску 15 мая, пришёлся на район бывшего авиационного училища штурманов (ВВАУШ). Место прилёта оцепили, работают экстренные и силовые службы. Позже в Сети появились кадры с места обстрела.

По словам военного эксперта из ЛНР полковника Виталия Киселева, Вооружённые силы Украины (ВСУ) ударили по Луганску ракетой Storm Shadow. В результате никто не пострадал. По его словам, в городе всё работает в штатном режиме, паники нет.

Ранее советник командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что ВСУ якобы не использовали крылатые ракеты Storm Shadow для ударов по российской территории.

Как заявила сенатор от ЛНР Дарья Лантратова, в административное здание бывшего авиационного училища штурманов в Луганске, которое стало целью обстрела со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ), попали две ракеты. В результате четвёртый этаж разрушен.

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