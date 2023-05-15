Сапёры не обнаружили взрывчатых веществ в коробке у опоры линии электропередачи в Подмосковье

Подольск, Московская область, , 12:09 — REGNUM Сапёры при предварительном осмотре не нашли взрывчатых веществ в коробке возле опоры линии электропередачи (ЛЭП) в городе Климовске в Подмосковье. Об этом 15 мая сообщил Telegram-канал «112».

ЛЭП Дарья Драй © ИА REGNUM

«По предварительному осмотру взрывчатых веществ в коробке не обнаружено», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сапёры продолжают работать на месте обнаружения похожей на мину коробки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в подмосковном городе Климовске около опоры ЛЭП обнаружили похожую на мину коробку, которую оставили неизвестные. После этого на место выехали сотрудники полиции и взрывотехники.