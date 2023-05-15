Названы страны, где избиратели поддержали Эрдогана на выборах президента Турции

Анкара, , 12:07 — REGNUM Турецкие избиратели, проживающие за рубежом, отдали предпочтение действующему президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану менее чем в трети странах, где проходило голосование за президента страны. Это 24 государства из 74. Такие данные по итогам обработки бюллетеней с 85% участков за пределами республики привёл государственный телеканал TRT.

Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

Наибольшую поддержку действующему главе государства оказали турки, проживающие в арабских странах. В Ливане он заручился поддержкой 95% избирателей, Иордании ― 88%. Из стран Европы более всего голосов за Эрдогана отдали в Австрии (70%), Германии (66%), Нидерландах (68%). В Азербайджане его поддержали 52%, в Киргизии ― 66%, Узбекистане ― 50%.

При этом во многих других странах турки отдали предпочтение сопернику нынешнего турецкого лидера Кемалю Кылычдароглу. Рекордная поддержка у него оказалась в Эстонии, Португалии и Испании ― по 91%, а в Италии и Ирландии ― по 89%. В США за него голоса отдали 79% избирателей, Канаде ― 76%, Великобритании ― 73%, Чехии ― 87%, Финляндии ― 72%.

Отмечается, что явка за рубежом на этот раз была выше и составила 50,87% против 44% на прошлых выборах президента Турции.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы 13-го президента Турции и новых депутатов парламента страны прошли 14 мая, в ходе них не было зафиксировано происшествий.

После обработки 100% бюллетеней на президентских выборах в Турции действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган набрал 49,35% голосов. Его оппонент Кемаль Кылычдароглу заручился поддержкой 44,99% избирателей. Ранее турецкий лидер заявил, что лидирует «с явным отрывом».

После обработки бюллетеней из 67,33% избирательных урн за рубежом на голосовании на выборах президента Турции действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган набрал 55,36% голосов, Кылычдароглу — 41,26%.

Избирком Турции признал недействительными свыше 1 млн бюллетеней на президентских выборах. Так как ни один кандидат на высокий пост не смог набрать необходимые 50% плюс один голос избирателей, в республике проведут второй тур выборов. Он состоится 28 мая.