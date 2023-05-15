Москва, 15 мая, 2023, 12:19 — ИА Регнум. В Госдуме России 15 мая предложили ввести единовременные выплаты для взрослых детей бойцов, погибших в ходе специальной военной операции. Инициатором выступили первый заместитель председателя комитета ГД по просвещению Яна Лантратова и зампредседателя Госдумы Шолбан Кара-оол.

Иван Шилов ИА REGNUM Военнослужащие СВО

Они направили обращение секретарю генсовета партии «Единая Россия» Андрею Турчаку. В нём инициаторы указали, что такая мера могла бы устранить «законодательный пробел».

В качестве примера в документе приводится обращение 23-летней девушки, чей отец погиб в СВО. Она не смогла получить единовременные выплаты, так как в президентской, губернаторской и даже страховой выплатах ей отказали из-за достижения ею совершеннолетия на момент его гибели.

Однако, согласно президентскому указу от 5 марта 2022 года «О дополнительных социальных гарантиях военнослужащим, лицам, проходящим службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации, и членам их семей», членам семей погибших в ходе СВО выплачивается 5 млн руб. компенсации. По закону «О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат» на компенсации могут рассчитывать супруг погибшего, родители, дети до 18 лет и дети вплоть до 23 лет, обучающиеся на очной форме обучения, а также лица, которые были на иждивении.

Лантратова и Шолбан Кара-оол просят Турчака «в целях устранения законодательного пробела» рассмотреть проблему выплат в том числе и совершеннолетним детям погибших.

«Просим рассмотреть инициативу в целях устранения пробела, когда в случае отсутствия у погибшего членов семьи единовременные выплаты положены только братьям и сестрам, независимо от их возраста, в то время как совершеннолетние дети военнослужащего такого права лишены», — цитирует текст Коммерсант.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Министерство просвещения РФ рекомендовало педагогическим ВУЗам установить меры поддержки для студентов — членов семей участников СВО. Среди таких мер могут быть ежемесячные или единовременные выплаты, приоритет в предоставлении мест в общежитии и освобождение от платы за проживание. В том числе в министерстве порекомендовали организовать психологическую помощь для таких студентов.