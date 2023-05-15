Москва, , 12:23 — REGNUM Шансы на победу во втором туре президентских выборов в Турции гораздо выше у действующего главы государства Реджепа Тайипа Эрдогана, чем у его соперника, оппозиционера Кемаля Кылычдароглу. Такое мнение в беседе с ИА REGNUM высказал старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН, кандидат исторических наук Борис Долгов.

Реджеп Эрдоган Иван Шилов © ИА REGNUM

После обработки 100% бюллетеней со всех избирательных урн по итогам первого тура президентских выборов в Турции Реджеп Тайип Эрдоган набрал 49,35% голосов. Представителю оппозиции Кемалю Кылычдароглу удалось получить 45% голосов. Однако для победы в первом туре президентских выборов необходимо набрать 50%. Поскольку первый тур не выявил однозначного победителя, то предстоит второй этап голосования. Он состоится 28 мая.

Востоковед отметил, что многие эксперты и политологи допускали вероятность второго тура выборов президента.

«Объявление второго тура — это успех оппозиции. Такое развитие событий ожидали многие эксперты. Но мне кажется более вероятной победа Эрдогана. У него значительные шансы и много преимуществ. Его деятельность связана с успехами Турции во внешнеполитическом плане, продвижение интересов Турции во многие регионы мира. У простой массы людей Эрдоган ассоциируется с успехами, поэтому пользуется их поддержкой», — считает Долгов.

Востоковед также объяснил, почему действующему президенту Турции не удалось набрать достаточное количество голосов в первом туре.

«Повлияли последние события — землетрясение, гибель людей, разрушения многих домов и обвинения в адрес властей, что здания были построены не по правилам сейсмичности. Также и новости о болезни Эрдогана имели некоторое влияние», — отметил Долгов.

Замдиректора Центра изучения современной Турции Фаридун Усмонов видит другие, более весомые причины недобора голосов Эрдоганом в первом туре президентских выборов.

«Связано с достаточно спорной экономической политикой Эрдогана. Сейчас у Турции достаточно серьёзные проблемы в экономике. Поэтому он потерял почти 3% голосов сторонников после прошлых выборов в 2018 году, когда смог с результатом в 52% уверенно победить ещё после первого этапа. Хотя в тех выборах участвовало меньше людей», — поделился Усмонов.

При этом оба эксперта-востоковеда невысоко оценивают шансы на победу в президентских выборах представителя оппозиции Кемаля Кылычдароглу. Они отмечают прозападную направленность кандидата и его поддержку некоторым слоем населения, которое считает, что для Турции предпочтительнее проамериканский курс. Однако, по мнению Усмонова, более интересной фигурой на фоне Кылычдароглу стал кандидат, занявший третье место после первого тура голосования, Синан Оган.

«Синан Оган стал настоящим открытием этих выборов! Он набрал 5,22% голосов, хотя никто в такой исход не верил, ждали гораздо меньший результат. А это голоса почти 3 млн избирателей. От его коалиции во многом зависят итоги второго тура голосования, потому что голоса его избирателей перейдут к одному из кандидатов», — отметил Усмонов.

По словам эксперта, взгляды Синана Огана и его сторонников более близки к правящей партии, поэтому, вероятнее, голоса его избирателей уйдут к действующему президенту Эрдогану.

Ранее стало известно, что избирком Турции признал свыше 1 млн бюллетеней на выборах президента недействительными.

Как сообщало ИА REGNUM, «Республиканский альянс», возглавляемый правящей в Турции Партией справедливости и развития (AKP), получит подавляющее большинство мест в парламенте страны. Это следует из предварительных итогов обработки бюллетеней со всех турецких избирательных участков.