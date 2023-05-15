Режиссёра Глеба Панфилова подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких после инсульта

Москва, , 11:58 — REGNUM Режиссёра Глеба Панфилова подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ), сообщил 15 мая Telegram-канал 112.

Аппарат ИВЛ Дарья Драй © ИА REGNUM

«Врачи оценивают состояние режиссёра как стабильно тяжелое», — говорится в сообщении.

Режиссёр снял такие фильмы, как «В огне брода нет», «Начало», «Валентина», «Васса», «Мать», «Романовы. Венценосная семья», сериал «В круге первом».

Как сообщало 11 мая ИА REGNUM, советского и российского режиссёра, народного артиста РСФСР Глеба Панфилова госпитализировали с инсультом. Панфилова сначала поместили в реанимацию Одинцовской областной больницы, но потом врачи решили перевести его в другую больницу в Москве. У 88-летнего режиссёра диагностировали инфаркт мозга с кровоизлиянием. Состояние осложняется пневмонией и тромбоцитозом.