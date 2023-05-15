Глава МИД Эстонии Цахкна назвал Балтийское море «озером НАТО» после вхождения Финляндии в альянс

Таллин, , 11:57 — REGNUM Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна после недавнего вступления Финляндии в Североатлантический альянс назвал Балтийское море «озером НАТО». Он заявил об этом 14 мая в интервью американскому изданию Newsweek.

НАТО Сергей Корсун © ИА REGNUM

«Чрезвычайно важно, что Балтийское море теперь является «озером НАТО», — сказал он, добавив, что, по его мнению, любой смыслящий в обороне человек понимает, что это обстоятельство многое меняет в стратегическом плане.

Цахкна уточнил, что в связи с этим, по его мнению, ситуация в Северной Европе изменилась и стала еще более сложной для России. Также глава эстонского МИД заявил, что считает важным вхождение в альянс и Швеции, и выразил уверенность в том, что это в скором времени произойдёт.

Этапы расширения НАТО на восток. Инфографика © ИА REGNUM

Как сообщало ИА REGNUM, 14 мая в Эстонию прибыло подразделение морской пехоты армии США для участия в предстоящих учениях НАТО Spring Storm. Также американские военные будут проводить совместные тренировки с эстонскими силами обороны.