* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 15 мая, 2023, 11:43 — ИА Регнум. Российский телеведущий и комик Максим Галкин (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) потребовал снять с себя статус иноагента. Соответствующий иск он подал в Замоскворецкий суд Москвы. Об этом сообщается на официальном портале судов общей юрисдикции Москвы.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Уточняется, что иск от шоумена и супруга Аллы Пугачёвой зарегистрировали 11 мая.

Как сообщало ИА REGNUM, Галкина Минюст России включил в реестр физических лиц — иностранных агентов в сентябре 2022 года. По данным ведомства, артист получал финансирование с Украины.

После этого певица Алла Пугачёва попросила Минюст зачислить её в реестр иностранных агентов. Также певица выразила солидарность со своим супругом, которого она назвала «честным, настоящим и неподкупным патриотом России».

В начале марта 2022 года Галкин вместе с Пугачёвой и детьми уехал из России. Находясь за границей, телеведущий неоднократно выступал с критикой российских властей.