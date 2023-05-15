Москва, 15 мая, 2023, 11:51 — ИА Регнум. Новым генеральным директором крупнейшей в мире алмазодобывающей компании «Алроса» может стать Павел Маринычев. О рассмотрении его кандидатуры вместо действующего главы Сергея Иванова в компании сообщили 15 мая.

Пресс-служба компании «Алроса»/РИА Новости Алмаз, добытый компанией «Алроса» в Якутии

Иванов находился во главе алмазодобытчика с 2017 года и сейчас планирует покинуть свой пост. Поэтому наблюдательный совет в ближайшее время рассмотрит назначение Маринычева, который с 2016 года возглавлял «Алмазы Анабара» (дочерняя компания «Алросы»). Об этом компания сообщила на официальном сайте.

«Решение о назначении в наилучшей степени отвечает стоящим перед компанией вызовам, учитывая его большой опыт работы в области производства и профессиональные знания специфики горнодобывающей отрасли, исключительную личную эффективность и высокий управленческий потенциал», — говорится в сообщении.

В «Алросе» отметили важность сохранения результатов вне зависимости от смены руководителя.

Маринычев ранее также занимал должность первого зампредседателя правительства Республики Саха (Якутия), с 2014 года входит в кадровый резерв президента России и состоит в резерве управленческих кадров Якутии и кадровом резерве для замещения ключевых позиций высшего звена «Алросы». Как сообщили в компании, оставляющий должность Иванов продолжит работу в наблюдательном совете и будет консультировать акционеров и менеджмент по актуальным вопросам стратегии развития компании.