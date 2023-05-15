Анкара, 15 мая, 2023, 12:21 — ИА Регнум. Обнародованы результаты президентских выборов в Турции. Реджеп Тайип Эрдоган получил 49,4% голосов, тогда как его ближайший соперник — Кемаль Кылычдароглу — 44,96%, известил 15 мая глава Центризбиркома Турции Ахмет Йенер. Свыше 1 млн бюллетеней признаны недействительными.

Иван Шилов ИА REGNUM Эрдоган

По словам российского учёного-востоковеда Евгения Сатановского, турецкие избиратели делают важный выбор — по какому пути эта страна пойдёт на десятилетия вперёд: по собственному или по тому, который ей нарисуют в Вашингтоне и Брюсселе. «Именно этот выбор стоит перед турецкими избирателями, хотя на первый взгляд всё проще: Реджеп Эрдоган или Кемаль Кылычдароглу. Опытный президент с авторитарными замашками, который правит страной уже 20 лет и полностью переориентировал её элиту и её внешнюю политику под себя, или бюрократ, в активе которого только внутри− и межпартийные интриги. И это даже если забыть о том, что представляет собой шестипартийная оппозиция, которую объединяет только лозунг: «Эрдоган должен уйти», — написал учёный в своём Telegram-канале.

Накануне, 14 мая, сообщалось, что Эрдоган раздал детям деньги прямо на избирательном участке. Было сказано при этом, что акция не подкуп, поскольку несовершеннолетние не являются избирателями. Комментируя ход выборов, сам турецкий глава отметил, что голосование в Турции проходит «без проблем» и должно пойти на пользу развитию демократии в стране.

Если подсчёт голосов показал, что Эрдоган победил в первом туре, то, безусловно, результаты выборов подтасованы, написал в своём Telegram-канале российский политолог Владимир Корнилов: «Известная технология! В конце концов, слово «майдан» пришло на Украину из Турции».

Для победы в первом туре один из кандидатов должен был получить 50% плюс один голос. Датой проведения второго тура голосования определено 28 мая.

Реджеп Тайип Эрдоган родился 26 февраля 1954 года в Стамбуле. А 28 августа 2014 года официально вступил в должность президента Турции. Спустя четыре года был переизбран, набрав 52,5% голосов. 21 марта 2023 года выдвинут кандидатом в президенты Турции на новый срок. Турция на официальном уровне неоднократно заявляла, что не намерена подключаться к санкциям против России.

Кемаль Кылычдароглу родился 17 декабря 1948 года в Назымие (провинция Тунджели, Турция). В 1971 году окончил Академию экономики и коммерческих наук в Анкаре, впоследствии год стажировался во Франции. В 1994 году журнал Ekonomik Trend выбрал его «Государственным чиновником года». В январе 1999 года вышел на пенсию по собственному желанию с должности генерального директора Фонда социального страхования. В марте 2023 года оппозиционный блок «Народный альянс» официально выдвинул Кемаля Кылычдароглу кандидатом на президентских выборах. По словам Кылычдароглу, оппозиция не поддерживает специальную военную операцию и выступает за территориальную целостность Украины, считает, что необходимо достичь мирного соглашения между Москвой и Киевом. При этом в ходе предвыборной кампании политик успел обвинить РФ во вмешательству в турецкие выборы и анонсировал разворот Анкары в сторону Запада в случае своей победы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Эрдоган раскритиковал турецкую оппозицию за нападки на Россию. «Кемаль Кылычдароглу совершает нападки на Владимира Путина. Я не могу это допустить», — заявил он, выступая в Стамбуле. Также известно другое заявление турецкого лидера — он готов в случае поражения на выборах покинуть пост президента и уйти из власти демократическим путём.

Единый кандидат от оппозиции пообещал, что стране предстоит разворот «на 180 градусов», за которым последует привнесение в Турцию «настоящей демократии». В Стамбуле вечером 14 мая горожане устроили стихийный митинг в поддержку Реджепа Тайипа Эрдогана.