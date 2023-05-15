В Санкт-Петербурге мужчина напал на 39-летнюю женщину в троллейбусе и пришёл добивать её в больницу

Санкт-Петербург, , 11:36 — REGNUM В Санкт-Петербурге мужчина избил сожительницу, а затем пришёл к неё в больницу, сообщил 15 мая РЕН ТВ.

С ножом Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По информации источника, инцидент произошёл 14 мая. Между 39-летней женщиной и её 42-летним возлюбленным произошла ссора. Мужчина избил женщину в салоне троллейбуса. После чего пострадавшую доставили в больницу. Тогда мужчина пришёл в больницу и напал на неё там.

«Мужчина забежал в приемный покой, напал с ножом на женщину… а затем скрылся», — рассказал источник.

В больнице сообщили, что женщина получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ранение мягких тканей. Её состояние оценивается как тяжёлое.

Как сообщало 12 мая ИА REGNUM, в Московской области блогеры жестоко избили пожилую женщину-инвалида. Свои действия молодые люди снимали на видео. По предварительным данным, расправу над 79-летней пенсионеркой организовал 19-летний сосед в наказание за то, что та якобы что-то у него украла. Со слов соседей, подростки и ранее издевались над женщиной. В результате нападения пенсионерка получила серьёзные травмы, позднее она скончалась в медицинском учреждении. Сообщается, что причиной смерти стал сердечный приступ.