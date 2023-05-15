Луганск, 15 мая, 2023, 11:25 — ИА Регнум. В административное здание бывшего авиационного училища штурманов в Луганске, которое стало целью обстрела со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ), попали две ракеты. В результате один из его этажей разрушен. Об этом 15 мая сообщила сенатор от Луганской Народной Республики (ЛНР) Дарья Лантратова.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Сегодня нацисты вновь нанесли удар по Луганску. Целью стало бывшее авиационное училище штурманов. Две ракеты попали в административное здание. Четвёртый этаж разрушен», ― написала в Telegram-канале сенатор.

О других повреждениях близлежащих зданий пока не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, удар, нанесённый украинскими военными по Луганску 15 мая, пришёлся на район бывшего авиационного училища штурманов (ВВАУШ). Место прилёта оцепили, работают экстренные и силовые службы. Позже в Сети появились кадры с места обстрела.

Как заявил военный эксперт из ЛНР полковник Виталий Киселев, Вооружённые силы Украины (ВСУ) ударили по Луганску ракетой Storm Shadow. В результате никто не пострадал. По его словам, в городе всё работает в штатном режиме, паники нет.

Ранее советник командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что ВСУ якобы не использовали крылатые ракеты Storm Shadow для ударов по российской территории.

Экс-посол ЛНР в Москве Родион Мирошник заявил, что в районе автовокзала в Луганске утром 15 мая прогремело два взрыва.