Москва, 15 мая, 2023, 11:33 — ИА Регнум. Бизнесмен из Москвы Алексей Ш. скончался во время отпуска на Мальдивах, однако причины смерти установить не удалось. Россиянин погиб ещё в середине апреля, но выяснить из-за чего не удалось до сих пор, так как местные правоохранители отказались проводить экспертизу, ссылаясь на религиозные убеждения (Мальдивская Республика — мусульманская страна). По словам представителей властей, 36-летний Алексей внезапно упал и умер. По информации ИА REGNUM, Следственный комитет России рассматривает версию убийства туриста.

Иван Шилов ИА REGNUM Следственный комитет РФ

Как стало известно, 36-летний бизнесмен из Москвы отдыхал на Мальдивах, но внезапно перестал выходить на связь с родственниками. Через некоторое время им сообщили, что Алексей скончался 18 апреля. Причины смерти мужчины никто объяснить не мог, и выяснить их оказалось невозможным, так как правоохранители республики отказали в проведении судебно-медицинской экспертизы, сославшись на религиозные убеждения.

Только спустя 10 дней тело бизнесмена удалось доставить в Россию. Его отправили на вскрытие для установления причин смерти. Родственники Алексея надеются, что эксперты смогут ответить, из-за чего погиб мужчина.

«Пока не ясно, от чего он умер. Говорят, что ему стало плохо, он упал и скончался. Вроде как на Мальдивах пытались ему помочь, доставили до госпиталя. Но спасти не смогли. Экспертизу проводить на месте не стали, сказали, что мусульманские обычаи запрещают это делать», — объяснил брат погибшего.

Журналисты ИА REGNUM отправили запрос в консульство РФ в Мальдивской Республике с целью узнать, в курсе ли дипломаты обстоятельств гибели туриста, однако там не смогли рассказать о случившемся, сославшись на отсутствие консула.

«В данный момент почетный консул Российской Федерации на Мальдивах отсутствует, рекомендуем обратиться к нему, когда вернётся», — ответил представитель консульства.

Сейчас семья погибшего ждёт результаты экспертизы. Российские правоохранители подозревают, что смерть бизнесмена могла носить насильственный характер. Следственный комитет уже начал проверку по ч. 4, ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», повлекшее смерть потерпевшего и ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство».

Алексей занимался цветочным бизнесом в Москве, а также был фанатом московского футбольного клуба «Спартак».

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