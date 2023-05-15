Анкара, 15 мая, 2023, 11:16 — ИА Регнум. «Республиканский альянс», возглавляемый правящей в Турции Партией справедливости и развития (AKP), получит подавляющее большинство мест в парламенте страны. Это следует из предварительных итогов обработки бюллетеней со всех турецких избирательных участков, которые 15 мая опубликовал телеканал TRT.

Depo Photos/GlobalLookPress Лидер Партии справедливости и развития и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его жена Эмине Эрдоган на выборах

Согласно этим данным, правящая партия получила свыше 35% голосов избирателей и получит 266 мест в 600-местном парламенте. При этом с союзной Партией националистического движения (MHP) и партией Yeniden Refah AKP получит 53,2% голосов, что даст им свыше 320 депутатских мандатов.

Также «Народный альянс» оппозиции, в который входит шесть партий, получил более 35% голосов, а «Альянс труда и свободы», который возглавляет прокурдская Левая партия зеленых — свыше 10%. При этом более 1,3 млн голосов избирком Турции признал недействительными.

Как сообщало ИА REGNUM, после обработки 100% бюллетеней на президентских выборах Эрдоган набрал 49,35% голосов, а его оппонент Кемаль Кылычдароглу — 44,99%. Позднее на выборах президента Турции назначили второй тур голосования. Он состоится 28 мая 2023 года.