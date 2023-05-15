Вена, 15 мая, 2023, 11:25 — ИА Регнум. В Австрии в вагонах поезда, следовавшего из Санкт-Пёльтена в Вену, вечером 14 мая прозвучали нацистские приветствия. Из громкоговорителей отчётливо раздались приветственные лозунги в адрес главы Третьего рейха Адольфа Гитлера и отрывки из его речей.

Иван Шилов ИА REGNUM Адольф Гитлер

В «Австрийских железных дорогах» информацию об инциденте подтвердили. Об этом сообщил новостной портал Puls24.

«К сожалению, в некоторых поездах звучат раздражающие объявления, от содержания которых мы чётко дистанцируемся», — заявили в пресс-службе компании.

Также сообщалось, что «Австрийские железные дороги» планировали как можно скорее устранить «технический сбой» и вскоре обнаружили двоих подозреваемых виновников случившегося, не являющихся сотрудниками компании.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вандалы осквернили захоронение советских воинов, расположенное на территории федеральной земли Нижняя Австрия. Неизвестные повредили барельеф на памятнике. Как отметили в российском диппредставительстве, особо цинично то, что это преступление совершили в День Победы в Великой Отечественной войне.