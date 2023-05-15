Белгород, 15 мая, 2023, 11:15 — ИА Регнум. В школах, находящихся на территории близких к границе районов Белгородской области, в этом году не будет традиционного последнего звонка, сообщил 15 мая местный портал go31.ru

Иван Шилов ИА REGNUM Белгород

Как заявил региональный министр образования Андрей Милёхин, в очном формате последний звонок отменили в Борисовском, Вейделевском, Волоконовском и Ровеньском районах, в части Белгородского района, в Валуйском, Грайворонском и Шебекинском округах. Школы на этих территориях находится в 15 км от границы с Украиной.

Последние звонки для выпускников девятых и одиннадцатых классов пройдут в Белгороде, Новооскольском и Яковлевском округах, а также в северной части Белгородского района. Ученикам девятых классов родители должны дать разрешение на участие в последнем звонке. К родителям, которым разрешено прийти на праздник, предъявляются особые требования безопасности. Невыпускные классы проводят учебный год в дистанционном формате.

Как сообщил Милёхин, в Алексеевском, Губкинском и Старооскольском округах и Корочанском, Ивнянском, Красненском, Красногвардейском и Ракитянском районах будут введены другие меры предосторожности: число школьников на празднике не должно превышать 300. В случае, если школьников окажется больше, мероприятия нужно будет проводить школе в течение двух дней.

«Конечно, это уникальный праздник в жизни любого ребёнка. Но мы не можем допустить трагедий», — прокомментировал решение губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Глава региона 13 мая сообщил об обстреле со стороны ВСУ села Графовка (Краснояружский район). В населённом пункте получили повреждения жилые строения, часть района лишилась газа и электричества. Ночью 12 мая в Белгородской области средства ПВО сбили крупный неопознанный объект.