Брянск, 15 мая, 2023, 11:06 — ИА Регнум. В Брянской области Вооружённые силы Украины (ВСУ) открыли огонь по селу Хоромное. Об этом 15 мая сообщил Telegram-канал Mash.

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллерийский обстрел

Уточняется, что удары из миномёта украинские военные нанесли по частному дому. В результате строение полностью сгорело. При этом никто не пострадал.

По предварительным данным, от атаки украинских войск повреждения получило также административное здание.

Всего по населённому пункту ВСУ выпустили десять снарядов — повреждения получили три сарая. На место приехали сотрудники полиции, на их автомобиль с беспилотника сбросили взрывное устройство. Обошлось без пострадавших. Повреждения получили две машины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что беспилотник украинской армии атаковал одно из предприятий по производству консервов в городе Стародуб. Он уточнил, что атака на завод произошла ночью 14 мая. Обошлось без пострадавших.