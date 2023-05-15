Анкара, 15 мая, 2023, 11:02 — ИА Регнум. Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган случайно напугал избирателя на одном из участков в Стамбуле. Видеозапись этого 15 мая опубликовал Youtube-канал турецкого телеканала Haber TV.

Кадр из видео Испугавшийся избиратель

На опубликованных кадрах запечатлено, как глава государства стоит в очереди к урнам для голосования, а стоящий перед ним избиратель в синей куртке не знает, кто находится позади него. Затем мужчина оборачивается и, увидев Эрдогана, от неожиданности чуть не подскакивает на месте.

После этого турецкий лидер обменивается с избирателем несколькими фразами.

Как сообщало ИА REGNUM, после обработки 100% бюллетеней на президентских выборах Эрдоган набрал 49,35% голосов, а его оппонент Кемаль Кылычдароглу — 44,99%.

Позднее 15 мая стало известно, что на выборах президента Турции назначен второй тур голосования. Он состоится 28 мая 2023 года.