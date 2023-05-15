Париж, 15 мая, 2023, 10:51 — ИА Регнум. Власти Франции считают, что вопрос о возможности поставок Украине истребителей «немного преждевременный». Об этом 15 мая рассказал на условиях анонимности представитель Елисейского дворца, слова которого приводит газета Politico.

Regnum Наиболее современный французский истребитель Rafale

«Это обсуждение немного преждевременно», — сказал он в ответ на вопрос о том, поставит ли Париж Киеву запрашиваемые украинской стороной истребители.

Чиновник указал, что, по его мнению, сейчас ВСУ больше нуждаются в боевой технике, бронетехнике, танках и артиллерии, и отметил, что украинский президент заявил о необходимости систем противовоздушной обороны.

«Франция продолжит поставки… Будет предложено больше самых современных систем», — уточнил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее, 15 мая, стало известно, что в ближайшие дни Франция собирается обеспечить несколько батальонов ВСУ десятками лёгких танков AMX-10RC и обучить их использованию этой техники. Париж также сосредоточит усилия на поддержке возможностей противовоздушной обороны Украины и примет активное участие в мероприятиях ЕС и НАТО по военной помощи Киеву и обучению украинских военных.