В Париже назвали преждевременным вопрос о передаче Киеву истребителей
Politico: французские власти назвали «немного преждевременным» вопрос о передаче Киеву истребителей
Париж, 15 мая, 2023, 10:51 — ИА Регнум. Власти Франции считают, что вопрос о возможности поставок Украине истребителей «немного преждевременный». Об этом 15 мая рассказал на условиях анонимности представитель Елисейского дворца, слова которого приводит газета Politico.
«Это обсуждение немного преждевременно», — сказал он в ответ на вопрос о том, поставит ли Париж Киеву запрашиваемые украинской стороной истребители.
Чиновник указал, что, по его мнению, сейчас ВСУ больше нуждаются в боевой технике, бронетехнике, танках и артиллерии, и отметил, что украинский президент заявил о необходимости систем противовоздушной обороны.
«Франция продолжит поставки… Будет предложено больше самых современных систем», — уточнил он.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее, 15 мая, стало известно, что в ближайшие дни Франция собирается обеспечить несколько батальонов ВСУ десятками лёгких танков AMX-10RC и обучить их использованию этой техники. Париж также сосредоточит усилия на поддержке возможностей противовоздушной обороны Украины и примет активное участие в мероприятиях ЕС и НАТО по военной помощи Киеву и обучению украинских военных.