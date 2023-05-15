Тбилиси, 15 мая, 2023, 11:04 — ИА Регнум. Агентство гражданской авиации минэкономики Грузии в понедельник, 15 мая, сообщило, что российские авиакомпании обратились в ведомство за разрешением о начале полётов в республику. Соответствующее заявление опубликовано на сайте агентства.

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия

В документе сообщается, что несколько компаний выступили с просьбой начать регулярное воздушное сообщение между двумя странами. Не уточняется, какие именно авиаперевозчики участвовали в обращении, но подчёркивается, что приоритет будет у тех, кто не находится под западными ограничениями.

«Все заявки, поданные в Агентство гражданской авиации, информация и документация, представленные авиакомпаниями, будут подвергаться детальному изучению и проверке различными механизмами в отношении санкций», — говорится в сообщении грузинского агентства.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 10 мая президент России Владимир Путин подписал указ об отмене виз между Россией и Грузией и разрешил отечественным авиакомпаниям вновь совершать перелёты в республику. МИД Грузии положительно оценил отмену Москвой визового режима, однако грузинский президент Саломе Зурабишвили назвала отмену виз для грузин провокацией. Позднее решение российского лидера поприветствовал и грузинский премьер Ираклий Гарибашвили, отметивший, что оно облегчит жизнь многим людям.