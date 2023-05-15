Подольск, Московская область, 15 мая, 2023, 10:43 — ИА Регнум. В подмосковном городе Климовске неизвестные заминировали опору линии электропередачи (ЛЭП). Об этом 15 мая сообщил Telegram-канал «112».

Дарья Драй ИА REGNUM ЛЭП

Уточняется, что прохожие нашли у эстакады большую коробку от строительного утеплителя с проводами, идущими под землю.

На место выехали сотрудники полиции и взрывотехники. Сейчас устанавливается, опасен ли обнаруженный объект.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале мая взрывные устройства обнаружили на опорах линий электропередачи в Тверской области. Речь идёт о четырёх взрывных устройствах. Одну из мин нашли недалеко от дороги возле посёлка Мишкино. Коробка 14 на шесть сантиметров с проводами была прикреплена к металлоконструкции на высоте нескольких метров.

Сотрудники Росгвардии 3 мая обнаружили на опорах линий электропередачи (ЛЭП) под Санкт-Петербургом шесть предметов, похожих на взрывные устройства.