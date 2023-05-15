Омск, 15 мая, 2023, 10:40 — ИА Регнум. Житель Омска в ходе перепалки с шумевшими под окнами молодыми людьми выстрелил в них из пневматической винтовки, пуля попала в лицо 17-летнему студенту. Об этом 15 мая сообщила пресс-служба прокуратуры Омской области.

Иван Шилов ИА REGNUM МВД

Отмечается, что вечером 14 мая 25-летний житель Омска вступил в словесную перепалку с группой шумевших около подъезда молодых людей и в ходе неё выстрелил из пневматической винтовки в толпу подростков.

«В результате пуля попала в лицо 17-летнего студента, задев нос. Госпитализации не потребовалось. Стрелок задержан приехавшими на вызов сотрудниками полиции», — говорится в сообщении.

Кроме того, указывается, что прокуратура Советского округа Омска осуществляет контроль за установлением всех обстоятельств инцидента, а также за ходом и результатами проводимой в связи с этим процессуальной проверки.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 мая житель Магаданской области во время охоты застрелил другого охотника, приняв его за медведя. По этому факту было возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ).