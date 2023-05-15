Донецк, 15 мая, 2023, 11:05 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины (ВСУ) активизировались по всей линии боевого соприкосновения, сообщил 15 мая врио главы ДНР Денис Пушилин. В эфире телеканала «Россия 24» он также отметил, что речь идёт не о контрнаступлении ВСУ, а о разведке боем: «Мы видим, что противник пытается прощупать наши позиции».

Официальный сайт Главы ДНР Денис Пушилин

Также руководитель региона известил об улучшении позиций российских войск в Артёмовске: подразделения группы «Вагнер» доводят до логического завершения освобождение города. В целом ситуация на линии соприкосновения находится под контролем ВС России, пояснил Пушилин.

Российские войска учатся бороться с новой техникой Запада из последних поставок Киеву, в частности с бронетранспортёрами, уже замеченными на авдеевском и артёмовском направлениях.

Рассуждая об активизации боевиков ВСУ 13 мая, заместитель командующего 2-м армейским корпусом, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов отметил, что она наблюдается только фрагментарно. Он также добавил, что на участках в зоне ответственности его бойцов обстановка «абсолютно подконтрольная».

Как сообщало ИА REGNUM, активизация ВСУ по всей линии боевого соприкосновения отмечалась также 13 мая. Тогда советник врио главы ДНР Ян Гагин отмечал, что украинские подразделения пытаются найти слабые места в российской обороне. Накануне, 14 мая, во время своего визита в Берлин, президент Украины заявил, что контрнаступление украинской армии начнётся, как только «будет минимум, с которым Киев сможет двинуться вперёд». Отдельно он выделил истребители F-16, которые, по его словам, тоже нужны.

По словам председателя Государственного совета Республики Крым Владимира Константинова, планируемое Киевом контрнаступление к побережью Азовского моря станет одной из самых больших авантюр Запада и приведёт к колоссальной трагедии для Украины.