Новосибирск, 15 мая, 2023, 10:24 — ИА Регнум. Ленинский районный суд в Новосибирске арестовал мужчину, которого обвиняют в поджоге бомбардировщика Су-24 на территории Новосибирского авиационного завода им. Чкалова. Об этом 15 мая сообщается на сайте суда.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

«Постановлением суда от 15 мая 2023 года избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца», — говорится в сообщении.

Эта мера действует по 12 июля 2023 года.

По данным суда, мужчина обвиняется в совершении преступления по п. «а» ч. 2 ст. 281 УК РФ («Диверсия»).

Как сообщало ИА REGNUM, в Новосибирске 10 мая неизвестные пытались поджечь законсервированный бомбардировщик Су-24. По информации источника, два человека проникли на территорию авиазавода имени Чкалова, предварительно разрезав сетку-рабицу, которой была ограждена площадка, и совершили попытку поджога законсервированного бомбардировщика. Отмечается, что свои действия они снимали на видео. Видеозапись, размещённую в социальных сетях, увидели сотрудники ФСБ, которые выехали на авиазавод для проверки сведений. Позже на месте специалисты установили, что это не фейк. По информации журналистов, самолёт повреждений не получил, при этом обгорела травяная растительность под одной из стоек шасси. На объекте выставили дополнительные посты охраны.