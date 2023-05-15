Москва, 15 мая, 2023, 10:20 — ИА Регнум. Заявления канцлера Германии Олафа Шольца о том, что достижение мира на Украине на условиях России неприемлемо, только способствуют продолжению конфликта и не ведут к его урегулированию. Такое мнение 15 мая высказал глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

Иван Шилов ИА REGNUM Олаф Шольц

«Такие высказывания со стороны немецкого государственного деятеля являются грубым вмешательством в двусторонние российско-украинские отношения, подстрекательством и интриганством […] потворствуют сохранению нацистского режима в этом государстве [на Украине]», ― подчеркнул в своём Telegram-канале сенатор.

Бондарев указал, что Россия, в свою очередь, «ратует за мир и выступает против агрессии». Он добавил, что условия Москвы не подразумевают ничего криминального в отношении украинского народа. По словам сенатора, никакого геноцида украинцев после победы России не последует, при этом он напомнил про совершенно иное отношение украинцев к русским. В частности, привёл слова главы ГУР минобороны Украины Кирилла Буданова о призыве «убивать русских в любой точке мира».

«Мы не позволим навязывать мирное соглашение на неприемлемых для нас условиях […] мы настаиваем на том, чтобы военная инфраструктура и нацистский режим Украины были уничтожены. Это важно не только для нас, но и для всего континента. Недальновидные политики вроде Шольца этого не понимают», ― подчеркнул Бондарев.

Сенатор также посоветовал канцлеру Германии изучить историю собственной страны и проанализировать, к какой катастрофе ведёт нацизм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее канцлер Германии Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с президентом Украины заявил, что украинские власти готовы к достижению мирного решения, но якобы не готовы к тому, чтобы условия диктовались Россией. Германский лидер похвалил мирную инициативу Бразилии, однако отметил, что другие страны, прилагающие усилия для достижения мира, должны держать в уме, что эти инициативы не должны быть против Украины.

Шольц также добавил, что Германия вместе со своими партнёрами будет стараться привлечь Россию к ответу за действия на Украине.

Глава итальянского МИД, вице-премьер Антонио Таяни также заявил, что Италия готова рассматривать вопрос об урегулировании конфликта на Украине только на базе предложений Киева. Он подчеркнул, что Рим поддерживает позицию союзников по ЕС и НАТО. По его словам, Италия готова выслушать любое предложение, направленное на прекращение конфликта, но поддерживает «десять пунктов» мирной инициативы президента Украины.