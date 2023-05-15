ДНР, 15 мая, 2023, 10:23 — ИА Регнум. Подъезды и квартиры в городе Артёмовске переполнены украинскими военными, сообщил 15 мая Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны.

Иван Шилов ИА REGNUM Артёмовск

По данным военкоров, целые подразделения ВСУ сидят в засадах в подъездах и квартирах в Артёмовске. Однако российские военные вычисляют их и, когда есть возможность, вызывают артиллерию. Канал опубликовал видео такого артиллерийского удара.

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По словам жителя Артёмовска, при отступлении со своих позиций ВСУ подожгли пятиэтажный дом, в подвале которого находились мирные жители.

Как заявил 15 мая врио главы ДНР Денис Пушилин, ВСУ активизировали свои действия по всей линии фронта. Он подчеркнул, что это ещё вряд ли можно считать контрнаступлением.