Суд в Новосибирске арестовал трёх школьников по обвинению в диверсии на железной дороге

Новосибирск, , 10:13 — REGNUM В Новосибирской области задержали трёх подростков, которых подозревают в поджоге релейного шкафа. Об этом 15 мая сообщил Telegram-канал Baza.

МВД Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По информации источника, инцидент произошёл 23 апреля около станции Инская, возгорание оперативно ликвидировали сотрудники железной дороги. При этом на месте происшествия нашли пластиковую бутылку, обрывок бумаги и пачку из-под сигарет.

«14 мая по подозрению в преступлении были задержаны трое 17-летних жителей Новосибирска. Они пояснили, что одному из них в телеграмме (мессенджер Telegram. — Прим. ред.) пришло предложение совершить за деньги несколько диверсий на железной дороге. Он предложил своим друзьям, и те согласились», — говорится в сообщении.

Уточняется, что спустя несколько дней подросткам пришло задание поджечь релейный шкаф и снять этот процесс на видео для подтверждения и получения вознаграждения в размере 10 тыс. рублей.

Также указывается, что дома у задержанных проведены обыски и в отношении них возбуждены уголовные дела.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 мая в Челябинской области сотрудники УФСБ России задержали трёх граждан, которые пытались совершить диверсию на перегоне железной дороги. Попытка диверсии произошла на перегоне Супряк — Цемзавод в 20 км от Магнитогорска.