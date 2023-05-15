В Новосибирской области задержали за поджог релейного шкафа трёх подростков
Новосибирск, 15 мая 2023, 10:13 — REGNUM В Новосибирской области задержали трёх подростков, которых подозревают в поджоге релейного шкафа. Об этом 15 мая сообщил Telegram-канал Baza.
По информации источника, инцидент произошёл 23 апреля около станции Инская, возгорание оперативно ликвидировали сотрудники железной дороги. При этом на месте происшествия нашли пластиковую бутылку, обрывок бумаги и пачку из-под сигарет.
«14 мая по подозрению в преступлении были задержаны трое 17-летних жителей Новосибирска. Они пояснили, что одному из них в телеграмме (мессенджер Telegram. — Прим. ред.) пришло предложение совершить за деньги несколько диверсий на железной дороге. Он предложил своим друзьям, и те согласились», — говорится в сообщении.
Уточняется, что спустя несколько дней подросткам пришло задание поджечь релейный шкаф и снять этот процесс на видео для подтверждения и получения вознаграждения в размере 10 тыс. рублей.
Также указывается, что дома у задержанных проведены обыски и в отношении них возбуждены уголовные дела.
Как сообщало ИА REGNUM, 8 мая в Челябинской области сотрудники УФСБ России задержали трёх граждан, которые пытались совершить диверсию на перегоне железной дороги. Попытка диверсии произошла на перегоне Супряк — Цемзавод в 20 км от Магнитогорска.