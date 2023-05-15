ДНР, 15 мая, 2023, 11:09 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины (ВСУ) при отступлении со своих позиций в Артёмовске подожгли многоэтажный дом вместе с жильцами, прятавшимися в подвале, рассказал РИА Новости эвакуированный из зоны боёв житель города Олег Корнеев. По его словам, горели все подъезды с первого по пятый этаж, но людей, сидевших в подвалах, не выпускали: ВСУ не только заминировали вход, но и стреляли в тех, кто пытался подняться наверх. Ранее Корнеев рассказал, что людей из заминированного подвала помогли освободить штурмовики из группы ЧВК «Вагнер» путём подрыва бетонной стены, противоположной заминированному входу.

Иван Шилов ИА REGNUM Артёмовск

Артёмовск расположен на севере ДНР, в 70 км от Донецка и в 25 км от границы с ЛНР, является важным транспортным узлом. Освобождение города позволит перерезать прямой путь снабжения между Артёмовском и Северском, Киев лишится крупного логистического центра, и рухнет вся вторая линия обороны ВСУ, объясняли военные эксперты.

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщил о том, что украинские военнослужащие целыми подразделениями прячутся в квартирах и подъездах жилых домов Артёмовска. Их засады русские бойцы вычисляют, активно применяя ночью зажигательные боеприпасы, сжигая позиции и технику врага, оставленную под открытым небом.

По данным врио главы ДНР Дениса Пушилина, к 15 мая российские войска взяли ключевые высотки в Артёмовске и продвигаются дальше вглубь фронта. Также, по его словам, на данный момент ВСУ контролируют около 1,6 квадратного километра города, но российские подразделения успешно продвигаются на донецком и марьинском направлениях.

Как сообщало ИА REGNUM, бои за западные кварталы Артёмовска продолжаются. Накануне, 14 мая, Минобороны РФ известило, что севернее и южнее Артёмовска ВСУ предпринимали массовые попытки прорыва обороны российских войск, но все атаки были отражены, прорывов обороны не допущено.