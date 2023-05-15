Донецк, 15 мая, 2023, 09:53 — ИА Регнум. Украинские военные обстреляли территорию Донецкой Народной Республики. Как сообщили 15 мая в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, всего немногим более чем за полчаса по населённым пунктам республики было выпущено 26 снарядов.

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллерия ВСУ

Так, в 09:00 (совпадает с мск) был зафиксирован обстрел со стороны населённого пункта Нетайлово. Под огнём оказался Куйбышевский район Донецка. Спустя полчаса этот же район вновь попал под удары украинских военных. Всего по району выпустили 13 снарядов натовского калибра 155 мм.

Кроме того, ударам подверглась Горловка. По городу Вооружённые силы Украины (ВСУ) выпустили с перерывом в пять минут 15 снарядов калибра 152 мм. Удары пришлись по Никитовскому и Центрально-городскому районам Горловки.

Как сообщало ИА REGNUM, днём ранее, 14 мая, при обстреле Донецка со стороны ВСУ один человек погиб и один получил ранение. Всего за этот день украинские военные 90 раз открывали огонь по территории Донецкой Народной Республики. По населённым пунктам ВСУ выпустили 516 единиц различных боеприпасов.