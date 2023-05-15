Ясиноватая, ДНР, 15 мая, 2023, 09:46 — ИА Регнум. В результате обстрела ВСУ Ясиноватой в ДНР, по предварительной информации, один мирный житель погиб и ещё один был ранен. Об этом 15 мая сообщил мэр города Дмитрий Шевченко в своем Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Обстрел ВСУ

«По предварительной информации один человек погиб, один ранен», — написал он.

Шевченко уточнил, что также при обстреле было повреждено несколько многоквартирных домов. Также он прикрепил к своему сообщению фотографии последствий действий ВСУ, на которых видны полученные при обстреле зданием разрушения и разбитый легковой автомобиль.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-посол ЛНР в Москве Родион Мирошник написал, что в районе автовокзала в Луганске утром 15 мая прогремело два взрыва. Позднее глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов уточнил, что удар был нанесён по территории бывшего авиационного училища штурманов.