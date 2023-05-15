Тайбэй, 15 мая, 2023, 09:21 — ИА Регнум. Делегация членов парламента Швеции прибыла с визитом, который продлится шесть дней, на Тайвань. Об этом 15 мая сообщило тайваньское Центральное информационное агентство.

Иван Шилов ИА REGNUM Тайвань

Уточняется, что в состав делегации шведских парламентариев входят четыре человека, которые пробудут на острове до 20 мая.

Также указывается, что во время визита члены парламента Швеции проведут встречи с главой тайваньской администрации Цай Инвэнь, генсеком Национального совета безопасности Гу Лисюном, главой МИД Тайваня Джозефом У и другими высокопоставленными представителями властей острова.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 мая стало известно, что бывший премьер-министр Великобритании Лиз Трасс намерена посетить Тайвань 17 мая. Она планирует выступить с речью о необходимости ужесточить позицию Тайбэя в отношении Китая.