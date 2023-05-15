Анкара, 15 мая, 2023, 09:12 — ИА Регнум. На выборах президента Турции назначен второй тур голосования. Об этом 15 мая сообщает Anadolu Agency. Он состоится 28 мая 2023 года.

Иван Шилов ИА REGNUM Эрдоган

Чтобы победить в первом туре, один из кандидатов должен был набрать 50% плюс один голос. Однако никто не смог заручиться такой поддержкой избирателей.

Как сообщало ИА REGNUM, после обработки 100% бюллетеней на президентских выборах в Турции действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган набрал 49,35% голосов. Его оппонент Кемаль Кылычдароглу заручился поддержкой 44,99% избирателей.

Ранее турецкий лидер заявил, что лидирует «с явным отрывом».

После обработки бюллетеней из 67,33% избирательных урн за рубежом на голосовании на выборах президента Турции действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган набирает 55,36% голосов, а его соперник Кемаль Кылычдароглу — 41,26%.

Выборы 13-го президента Турции и новых депутатов парламента страны прошли 14 мая, в ходе них не было зафиксировано происшествий.

14 мая в Турции также проходили парламентские выборы. По предварительным итогам, после обработки 96% урн «Республиканский альянс» во главе с Партией справедливости и развития (ПСР) действующего президента Турции Тайипа Эрдогана набрал 49,74% голосов.