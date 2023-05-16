Москва, , 15:13 — REGNUM Три четверти участников проекта «Код будущего», в рамках которого школьникам 8–11-х классов предоставляется возможность пройти бесплатные курсы программирования, проживают в российской глубинке, — сообщили ИА REGNUM в Университете 2035, который выступает оператором проекта. Прямо сейчас проходит отбор на новый поток курсов, заявки принимаются до 31 мая.

Иван Шилов, ИА REGNUM

По оценкам экспертов, российской экономике не хватает от 500 тысяч до 1 млн ИТ-специалистов ежегодно. Готовить квалифицированные кадры в этой области необходимо ещё со школьной скамьи. Благодаря национальному проекту «Цифровая экономика» российские школьники могут освоить современные языки программирования совершенно бесплатно.

Осенью 2022 года стартовала программа «Код будущего», организованная Минцифры в рамках федерального проекта «Развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли». На двухлетних курсах школьники изучают такие языки программирования, как Python, Java, C++, C#, 1С, Lua, HTML, SQL, JavaScript и др.

«Почти половина участников «Кода будущего» проявила интерес к изучению языка Python, а четверть поступивших ребят сейчас обучаются разработке игр. Чаще всего заявки в проект подают ребята, проживающие в регионах: около 75% участников живут за пределами Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга», — рассказала ИА REGNUM Евгения Швыркунова, директор Департамента координации федерального проекта «Развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли» Университета 2035 — оператора программы «Код будущего»

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Курсы состоят из четырёх модулей по 36 академических часов. С момента старта обучение начали уже 130 тысяч ребят. Сейчас продолжается набор на летние курсы: в ускоренном формате можно освоить первые 2–3 модуля, остальные — осенью 2023 года. Подача заявок открыта на портале «Госуслуги». Онлайн-обучение открыто в следующих регионах: Алтайский, Краснодарский и Красноярский края, Москва, Санкт-Петербург, Московская, Тульская и Челябинская области, ЯНАО.

Лучший способ проверить полученные знания — соревнования. Поступившие на курсы в прошлом году ребята уже успели одержать первые победы.

«Из 130 тысяч школьников со всей России более 330 ребят уже одержали победу и заняли призовые места на значимых олимпиадах и хакатонах: Всероссийской олимпиаде по математике и по информатике, Национальной технологической олимпиаде НТО и многих других», — рассказала Евгения Швыркунова.

Об активном развитии IT-отрасли в стране свидетельствует и проведение других соревнований, объединяющих технологии и физический мир — «Игр Будущего», которые состоятся в 2024 году в Казани.

В преддверии мультиспортивного турнира с 16 по 19 мая в столице Татарстана пройдут пятые Фиджитал Игры — соревнования нового формата. В этот раз будут определять сильнейшего фиджитал-футболиста. Участниками станут известные футболисты и киберспортсмены, представляющие восемь команд из шести стран: Persian Gulf (Иран), R10 (Бразилия), Obilic E-sports (Сербия), Club Atlético Peñarol (Уругвай), 3 Estrellas Fc (Аргентина), «Ротор» (Волгоград, Россия), PHOENIX (Россия). Восьмой станет команда хозяев турнира — Татарстана. 18 и 19 мая на площадке Фиджитал Игр ожидается присутствие медийных персон, известных журналистов, стримеров и блогеров. Это, к примеру, популярный киберфутболист, Сергей Kefir Никифоров и игрок Медиафутбольной лиги Роман Гриценко. Оба — блогеры-миллионники.

Соревнования проводятся благодаря федеральному проекту «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография» и состоят из двух частей: сначала игроки сражаются в футбольном симуляторе, а затем, с набранными в виртуальной игре очками, перемещаются на реальную площадку для мини-футбола и выявляют сильнейшего там.

Групповой этап по фиджитал-футболу пройдёт в формате GSL: команды, победившие на групповом этапе, попадают сразу в полуфинал. Команды, проигравшие обе встречи в группе, — выбывают. А команды, занявшие 2-е и 3-е места, проходят в четвертьфинал. Начиная со стадии ¼-й соревнования проходят по олимпийской системе.

В футбольном симуляторе команды соревнуются по правилам интерактивного футбола в режиме Volta mini-football. Между ними проводится один матч: в каждом тайме участвуют по два спортсмена от команды. На втором этапе, в физической части матча, соревнования проходят по правилам мини-футбола. От каждой команды на площадке пять игроков, два — на замене. Победитель определяется по сумме забитых мячей на обоих этапах. В случае равенства забитых и пропущенных мячей, победитель определяется по серии послематчевых ударов с шестиметровой отметки.

Концепция Международного мультиспортивного турнира «Игры Будущего» разрабатывается в России с 2018 года инициативной группой, состоящей из российских и международных экспертов по организации крупных международных спортивных соревнований. «Игры Будущего» являются центральным элементом нового международного движения по развитию инновационных видов спорта, сочетающих цифровые технологии и физическую активность.

В сентябре 2022 года в «Казань Экспо» прошли первые соревнования по четырем дисциплинам: фиджитал-футбол, фиджитал-баскетбол, Beat Saber и дрон-рейсинг. В ноябре и декабре того же года состоялись игры по дисциплинам фиджитал-гонки, фиджитал-хоккей и фиджитал-бои, а в феврале 2023 года в программе соревнований дебютировали кибердисциплины (Dota 2, CS: GO, Warface, Mobile Legengs: Bang Bang и Speedrun) в сочетании с лазертагом. В марте 2023 года состоялись фиджитал-гонки на льду (Assetto Corsa + зимний картинг).

Как сообщало ИА REGNUM, комплекс мер нацпроекта «Цифровая экономика», инициированного президентом России, направлен на преодоление кадрового дефицита в ИТ-сфере. Значительное внимание уделяется развитию кадрового потенциала отечественной ИТ-отрасли в лице молодёжи: школьников и студентов, а также взрослого населения.