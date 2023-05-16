100 тысяч школьников из регионов России изучают «Код будущего»
Москва, 16 мая 2023, 15:13 — REGNUM Три четверти участников проекта «Код будущего», в рамках которого школьникам 8–11-х классов предоставляется возможность пройти бесплатные курсы программирования, проживают в российской глубинке, — сообщили ИА REGNUM в Университете 2035, который выступает оператором проекта. Прямо сейчас проходит отбор на новый поток курсов, заявки принимаются до 31 мая.
По оценкам экспертов, российской экономике не хватает от 500 тысяч до 1 млн ИТ-специалистов ежегодно. Готовить квалифицированные кадры в этой области необходимо ещё со школьной скамьи. Благодаря национальному проекту «Цифровая экономика» российские школьники могут освоить современные языки программирования совершенно бесплатно.
Осенью 2022 года стартовала программа «Код будущего», организованная Минцифры в рамках федерального проекта «Развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли». На двухлетних курсах школьники изучают такие языки программирования, как Python, Java, C++, C#, 1С, Lua, HTML, SQL, JavaScript и др.
«Почти половина участников «Кода будущего» проявила интерес к изучению языка Python, а четверть поступивших ребят сейчас обучаются разработке игр. Чаще всего заявки в проект подают ребята, проживающие в регионах: около 75% участников живут за пределами Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга», — рассказала ИА REGNUM Евгения Швыркунова, директор Департамента координации федерального проекта «Развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли» Университета 2035 — оператора программы «Код будущего»
Курсы состоят из четырёх модулей по 36 академических часов. С момента старта обучение начали уже 130 тысяч ребят. Сейчас продолжается набор на летние курсы: в ускоренном формате можно освоить первые 2–3 модуля, остальные — осенью 2023 года. Подача заявок открыта на портале «Госуслуги». Онлайн-обучение открыто в следующих регионах: Алтайский, Краснодарский и Красноярский края, Москва, Санкт-Петербург, Московская, Тульская и Челябинская области, ЯНАО.
Лучший способ проверить полученные знания — соревнования. Поступившие на курсы в прошлом году ребята уже успели одержать первые победы.
«Из 130 тысяч школьников со всей России более 330 ребят уже одержали победу и заняли призовые места на значимых олимпиадах и хакатонах: Всероссийской олимпиаде по математике и по информатике, Национальной технологической олимпиаде НТО и многих других», — рассказала Евгения Швыркунова.
Об активном развитии IT-отрасли в стране свидетельствует и проведение других соревнований, объединяющих технологии и физический мир — «Игр Будущего», которые состоятся в 2024 году в Казани.
В преддверии мультиспортивного турнира с 16 по 19 мая в столице Татарстана пройдут пятые Фиджитал Игры — соревнования нового формата. В этот раз будут определять сильнейшего фиджитал-футболиста. Участниками станут известные футболисты и киберспортсмены, представляющие восемь команд из шести стран: Persian Gulf (Иран), R10 (Бразилия), Obilic E-sports (Сербия), Club Atlético Peñarol (Уругвай), 3 Estrellas Fc (Аргентина), «Ротор» (Волгоград, Россия), PHOENIX (Россия). Восьмой станет команда хозяев турнира — Татарстана. 18 и 19 мая на площадке Фиджитал Игр ожидается присутствие медийных персон, известных журналистов, стримеров и блогеров. Это, к примеру, популярный киберфутболист, Сергей Kefir Никифоров и игрок Медиафутбольной лиги Роман Гриценко. Оба — блогеры-миллионники.
Соревнования проводятся благодаря федеральному проекту «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография» и состоят из двух частей: сначала игроки сражаются в футбольном симуляторе, а затем, с набранными в виртуальной игре очками, перемещаются на реальную площадку для мини-футбола и выявляют сильнейшего там.
Групповой этап по фиджитал-футболу пройдёт в формате GSL: команды, победившие на групповом этапе, попадают сразу в полуфинал. Команды, проигравшие обе встречи в группе, — выбывают. А команды, занявшие 2-е и 3-е места, проходят в четвертьфинал. Начиная со стадии ¼-й соревнования проходят по олимпийской системе.
В футбольном симуляторе команды соревнуются по правилам интерактивного футбола в режиме Volta mini-football. Между ними проводится один матч: в каждом тайме участвуют по два спортсмена от команды. На втором этапе, в физической части матча, соревнования проходят по правилам мини-футбола. От каждой команды на площадке пять игроков, два — на замене. Победитель определяется по сумме забитых мячей на обоих этапах. В случае равенства забитых и пропущенных мячей, победитель определяется по серии послематчевых ударов с шестиметровой отметки.
Концепция Международного мультиспортивного турнира «Игры Будущего» разрабатывается в России с 2018 года инициативной группой, состоящей из российских и международных экспертов по организации крупных международных спортивных соревнований. «Игры Будущего» являются центральным элементом нового международного движения по развитию инновационных видов спорта, сочетающих цифровые технологии и физическую активность.
В сентябре 2022 года в «Казань Экспо» прошли первые соревнования по четырем дисциплинам: фиджитал-футбол, фиджитал-баскетбол, Beat Saber и дрон-рейсинг. В ноябре и декабре того же года состоялись игры по дисциплинам фиджитал-гонки, фиджитал-хоккей и фиджитал-бои, а в феврале 2023 года в программе соревнований дебютировали кибердисциплины (Dota 2, CS: GO, Warface, Mobile Legengs: Bang Bang и Speedrun) в сочетании с лазертагом. В марте 2023 года состоялись фиджитал-гонки на льду (Assetto Corsa + зимний картинг).
Как сообщало ИА REGNUM, комплекс мер нацпроекта «Цифровая экономика», инициированного президентом России, направлен на преодоление кадрового дефицита в ИТ-сфере. Значительное внимание уделяется развитию кадрового потенциала отечественной ИТ-отрасли в лице молодёжи: школьников и студентов, а также взрослого населения.