Анкара, 15 мая, 2023, 09:02 — ИА Регнум. Свыше 1 млн бюллетеней на выборах президента Турции были признаны недействительными избиркомом страны. Об этом 15 мая сообщило РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Эрдоган

Голосование на выборах главы турецкого государства состоялось 14 мая и в ходе него не было зафиксировано происшествий.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам обработки бюллетеней из 67,33% избирательных урн за рубежом на голосовании на выборах президента Турции действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган набирает 55,36% голосов, а его соперник Кемаль Кылычдароглу — 41,26%.

Позднее стало известно, что Эрдоган после обработки 100% бюллетеней на президентских выборах набрал 49,35% голосов. Его оппонент Кылычдароглу — 44,99%.