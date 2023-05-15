Сакский район, Крым, 15 мая, 2023, 09:00 — ИА Регнум. Беспилотник упал в районе села Степное в Крыму, сообщил 15 мая Telegram-канал SHOT.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

По данным источника канала, у Степного обнаружены обломки сдетанировавшего беспилотника.

Отмечается, что в результате падения дрона пострадавших нет, разрушений также не зафиксировано. Откуда был запущен БПЛА, неизвестно.

12 мая глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил о том, что российские силы ПВО сбили на западе региона беспилотник ВСУ.