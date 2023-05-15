Москва, 15 мая, 2023, 08:40 — ИА Регнум. Визит и выступление президента Украины Владимира Зеленского в Германии в очередной раз вызвали негативную реакцию у пользователей соцсетей. Причиной насмешек стал внешний вид украинского лидера.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

После встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Германии Франк-Вальтером Штайнмайером Зеленский написал твит об итогах своего визита в ФРГ, где поблагодарил немецких политиков за военную помощь, оказанную Киеву.

«Очередной день в пижаме», — отметил один из пользователей.

Другой комментатор порекомендовал Зеленскому купить себе костюм, ведь деньги у него есть.

«Я уверен, что у тебя есть только тактические брюки и свитеры», — предположил пользователь.

Другие пользователи возмутились тем, что Зеленский постоянно клянчит деньги, и поинтересовались, когда же он перестанет это делать. Его также назвали «поджигателем войны беспрецедентных масштабов».

«Что за клоунское шоу», — написал один из пользователей.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 мая президент Украины прибыл в Берлин, где его с воинскими почестями встретил канцлер Германии Олаф Шольц. В частности, Зеленский побывал в Аахене, где ему вручили награду имени Карла Великого. Канцлер ФРГ заявил, что с начала российской специальной военной операции Германия потратила на поддержку Украины €17 млрд.

Пользователи Twitter откровенно посмеялись над украинским лидером и дали советы по дальнейшим действиям. Под постом Зеленского о том, что он приехал в Берлин, практически большинство комментаторов посоветовало с «его прощальными гастролями» ехать домой.

Внешний вид Зеленского и ранее вызывал негативную реакцию. Так, в феврале пользователи соцсетей выразили негодование из-за внешнего вида президента Украины на приёме у короля Британии Карла III, к которому он пришёл в мятых штанах и толстовке. Часть пользователей назвала поведение Зеленского неуважением к британскому монарху и его оскорблением.