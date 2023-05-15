Вашингтон, 15 мая, 2023, 08:24 — ИА Регнум. Соединённым Штатам следует опасаться укрепления отношений России с Ираном. Об этом 14 мая написали обозреватели американского издания 19FortyFive Джеймс Филлипс и Питер Брукс.

Сергей Савостьянов/POOL/РИА Новости Президент России Владимир Путин и президент Ирана Ибрагим Раиси

«Вашингтону и странам-единомышленникам необходимо срочно предпринять шаги по подрыву и противодействию антиамериканской российско-иранской оси, прежде чем национальным интересам Америки будет нанесён дополнительный урон», — говорится в публикации.

Отмечается, что российская и иранская стороны ведут укрепление своего сотрудничества в военной, внешнеполитической и экономической сферах, и это, по мнению авторов материала, «подрывает интересы США в Европе, Евразии и на Ближнем Востоке».

Уточняется, что Тегеран намерен закупить у Москвы российские истребители четвертого поколения Су-35 и другую технику. При этом на Западе опасаются, что Россия может оказать помощь Ирану в осуществлении его ядерной программы и в создании ракет большой дальности.

Также обозреватели указали, что администрацией президента США Джо Байдена, как они считают, задача по сдерживанию «опасного разрастающегося союза» Москвы и Ирана провалена, из-за чего союзники США якобы оказались перед лицом «растущей угрозы».

Как сообщало ИА REGNUM, 4 мая помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Соединённые Штаты намерены инициативно проводить политику сдерживания на Ближнем Востоке, а также защиты своих союзников. По его словам, Вашингтон признаёт право Израиля на «свободу действий» в случае, если Иран предпримет попытки получить ядерное оружие.