Южно-Сахалинск, 15 мая, 2023, 08:11 — ИА Регнум. В парке в Южно-Сахалинске двое детей получили травмы при катании на неисправном аттракционе, по этому факту следователи возбудили уголовное дело. Об этом 15 мая сообщила пресс-служба следственного управления СК России по Сахалинской области.

ИТАР-ТАСС/Юрий Смитюк Вид на парк им. Ю. А. Гагарина. Южно-Сахалинск

«По факту травмирования двух детей на одном из аттракционов в парке культуры и отдыха им. Ю. А. Гагарина в областном центре возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ («Производство, хранение, перевозка в целях сбыта либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»)», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в данный момент следователи устанавливают обстоятельства инцидента и степень нанесённого здоровью несовершеннолетних вреда, также в ходе расследования будут оценены действия ответственных за состояние аттракционов лиц и принято соответствующее процессуальное решение.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 мая стало известно, что в результате обрушения карусели в парке аттракционов в Оренбурге пострадали как минимум 15 человек. Они были доставлены в больницу.