Москва, 15 мая, 2023, 07:49 — ИА Регнум. Пятиэтажный дом с людьми в подвале подожгли украинские военные при отступлении со своих позиций в Артёмовске. Об этом РИА Новости рассказал местный житель, которого эвакуировали российские бойцы, Олег Корнеев.

Иван Шилов ИА REGNUM Артёмовск

Он пояснил, что в доме горели все пять этажей. При этом военнослужащие Украины не давали людям покинуть подвальное укрытие — вход был заминирован, по пытавшимся пробраться наверх открывали огонь.

Людей из подвала многоэтажки спасли бойцы ЧВК «Вагнер». Так как помещение было заминировано, бойцам пришлось подрывать бетонную стену.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские военнослужащие целыми подразделениях прячутся в Артёмовске в квартирах и подъездах жилых домов.

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