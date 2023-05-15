Анкара, 15 мая, 2023, 07:26 — ИА Регнум. На выборах президента Турции, которые состоялись 14 мая, действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган набрал 49,34% голосов избирателей. Такие данные предоставил ЦИК после вскрытия 99,86% урн, сообщил телеканал TRT Haber.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Тайип Эрдоган

На втором месте за Эрдоганом идёт его главный конкурент Кемаль Кылычдароглу, за которого проголосовали 44,99% избирателей.

На третьей позиции оказался кандидат от «Альянса АТА» Синан Оган, набравший 5,23%.

В случае если ни один из кандидатов так и не наберёт 50% голосов избирателей, 28 мая в Турции состоится второй тур президентских выборов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кремле отвергли заявления о вмешательстве в выборы в Турции. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия не вмешивается в электоральные процессы других государств.

Эрдоган заявил, что Кемалю Кылычдароглу должно быть стыдно за утверждения о вмешательстве России в президентские выборы в Турции, отметив при этом, что в выборы вмешиваются США, Британия, Германия и Франция.