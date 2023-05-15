* запрещённая в России организация

Наступил 446-й день специальной военной операции (СВО) на Украине. Донецкое направление остаётся одной из самых горячих точек СВО. Российские артиллеристы совершили огневой налёт на пункт временной дислокации нацбатальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). По словам начальника пресс-центра группировки «Юг» Вадима Астафьева, удар по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) был нанесён в Белогоровке, Часове Яре, а также — в районе Катериновки в Донецкой Народной Республике.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

Помимо этого, в пункте Красное получил поражение пункт временной дислокации 25-го батальона 5-й бригады ВСУ. После мощных ударов российской авиации украинские военные боятся на постоянной основе размещать войска и технику в Снигирёвке Николаевской области. По словам главы российской администрации Снигирёвского района Юрия Барбашова, сил ВСУ в Снигирёвке теперь нет вообще.

Тем временем в Артёмовске украинские военные целыми подразделениями прячутся по квартирам и подъездам жилых домов, а российские штурмовики взорвали стену, чтобы вызволить из заминированного врагом подвала заблокированных там мирных граждан.

Подробности — в трансляции ИА REGNUM.