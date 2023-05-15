Тегеран, 15 мая, 2023, 07:10 — ИА Регнум. Вашингтону стоит начать беспокоиться по поводу укрепляющихся отношений между Москвой и Тегераном. Так считают аналитики издания 19FortyFive.

Alex Proimos Белый дом

«США и странам-союзникам необходимо срочно предпринять шаги по подрыву и противодействию антиамериканской российско-иранской оси, прежде чем национальным интересам Америки будет нанесен дополнительный урон», — заявили обозреватели Джеймс Филлипс и Питер Брукс.

Журналисты пояснили, что Иран и Россия активно укрепляют двустороннее военное, внешнеполитическое и экономическое сотрудничество, которое «подрывает интересы США в Европе, Евразии и на Ближнем Востоке».

Как сообщало ИА REGNUM, текст всеобъемлющего соглашения о сотрудничестве между Россией и Ираном находится на стадии финальных правок, сообщил 12 мая специальный представитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

Обе стороны настроены подписать соглашение, когда оно будет готово.

По данным Politico, Иран якобы начал «секретные» переговоры с Россией и Китаем по закупке топлива для ракет, использующихся в ходе специальной военной операции.

Вице-премьер РФ Александр Новак планирует посетить Иран с визитом во главе высокопоставленной делегации 16 мая.