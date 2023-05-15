Истребитель Су-35 сбил украинский вертолёт Ми-8 в районе Купянска
Минобороны: истребитель Су-35 сбил украинский вертолёт Ми-8 в районе Купянска
Москва, 15 мая, 2023, 06:54 — ИА Регнум. Российская авиация нанесла 11 ударов по скоплению военной техники и живой силы ВСУ в районе Купянска. Истребитель Су-35 ракетой уничтожил вражеский вертолёт Ми-8. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Сергей Зыбинский.
Он уточнил, что российская авиация нанесла удар по силам 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ.
В районе населённого пункта Гатище расчёты «Мста-С» и «Мста-Б» нанесли удар на поражение боеприпасами «Краснополь» по пункту управления 122-й бригады теробороны. Удалось уничтожить вражеские артиллерийские орудия «Акация» и «Гвоздика», а также зенитную установку в районе населённых пунктов Петропавловка, Першотравневое, Артёмовка.
Как сообщало ИА REGNUM, в зоне проведения спецоперации расчёт оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» уничтожил склад боеприпасов ВСУ.
Снигиревка используется украинскими военными как пункт для перемещения сил в сторону Берислава, Херсона и Кривого Рога. После мощных ударов российской авиации в ней боятся на постоянной основе размещать войска и технику.